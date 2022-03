ECONOMIA DOMESTICA

Boom dell'industria nel 2021,

ma la guerra mina la ripresa

Quello appena trascorso è stato un anno record per la manifattura piemontese. La produzione industriale è cresciuta del 10,3% rispetto al 2020, guidata dal settore tessile. Una rinascita su cui pesano le tensioni internazionali e i prezzi delle materie prime

Il 2021 è stato l’anno del rimbalzo per la manifattura piemontese. Dopo il calo del 5,9% subito nel 2020, la continuità produttiva dell’anno appena trascorso, associata a una ripresa intensa del commercio internazionale, ha prodotto un incremento a doppia cifra della produzione industriale piemontese, accompagnato da crescite intense anche di fatturato e ordinativi. La crescita media della produzione manifatturiera per l’intero 2021 è stata pari al 10,3%, segnando non solo un’inversione di tendenza sul 2020, ma anche mostrando un risultato migliore rispetto a quanto evidenziato negli anni pre-pandemici.

Analizzando le performance trimestrali emerge come, dopo la variazione positiva del 5% nel periodo gennaio-marzo 2021, l’incremento medio trimestrale sia stato del +25,1% nel secondo trimestre, anche a causa del confronto con il periodo più duro del lockdown (aprile-giugno 2020); del 4,1% nel terzo trimestre, mentre negli ultimi tre mesi il tessuto manifatturiero regionale ha segnato una variazione produttiva tendenziale del +6,8%. Sono i dati dell’indagine congiunturale sull’economia piemontese svolta da Unioncamere Piemonte assieme a Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Come sottolinea il presidente di Unioncamere Gian Paolo Coscia, però, il conflitto in Ucraina rappresenta una nuova fonte di rischio per l’economia: “Lo scenario di guerra con cui ora ci dobbiamo confrontare e le conseguenti tensioni internazionali, l’alto prezzo del petrolio e la crisi energetica unite ai costi elevati di altre materie prime costringono il nostro sistema imprenditoriale a mettersi sulla difensiva. Per evitarlo e per proteggere le imprese dai pesanti contraccolpi occorre da subito promuovere misure che, a più livelli, riescano a calmierare da un lato il caro bollette e dall’altro l’aumento dell’inflazione”.

La crescita della produzione industriale nell'ultimo trimestre (+6,8%) è stata accompagnata da un andamento positivo degli ordinativi interni (+6,4%) e da una lieve flessione di quelli esteri (-0,9%). Il fatturato totale è cresciuto del 13,6% e la componente estera ha mostrato un incremento ancora più sostenuto (+19,9%). Il grado di utilizzo degli impianti è salito dal 62,7% del quarto trimestre 2020 al 71,6%.

Tutti i principali settori sono in crescita. La performance migliore è quella della filiera tessile (+17,1%), la più colpita nell’anno nero della pandemia. Evidenziano una variazione superiore alla media regionale del periodo anche le industrie del legno e del mobile (+9,2%), quelle meccaniche (+7,7%) e il comparto alimentare (+7,5%). Un dato in linea con quello piemontese appartiene al comparto dei metalli (+6,9%). Le imprese dell’elettricità e dell’elettronicasegnano unincremento del 6,5%, quelle chimiche e della gomma plastica seguono con un +4,7%. La variazione positiva meno intensa appartiene al core business della manifattura piemontese: i mezzi di trasporto (+3,4%), settore maggiormente penalizzato dai vincoli di fornitura e che già nel quarto trimestre 2020 (periodo con cui ci si confronta) cresceva del 3,9%. Focalizzando l’attenzione su questo settore, si rileva come la performance positiva degli ultimi tre mesi dello scorso anno sia frutto di una stazionarietà nella produzione di autoveicoli (0,7%) e di una crescita del comparto dell’aerospazio (+10,7%).

A livello territoriale, in linea con il balzo dell’industria tessile, la provincia di Biella è quella che segna la crescita più elevata (+15,3%). Nel Vco il rilancio produttivo si attesta al +9,2%, a Novara +8,4%. Cuneo, grazie alle dinamiche positive del tessile e della meccanica, segna un +6,4% rispetto all’analogo periodo del 2020. Il capoluogo regionale chiude il quarto trimestre con una variazione tendenziale positiva del 6,3%: bene a Torino soprattutto alimentare, tessile, elettricità e dell'ettronica e metalli. Anche Alessandria manifesta un risultato positivo (+5,9%), grazie alla crescita a doppia cifra del comparto orafo. Asti,sostenuta dall’alimentare e dalla metalmeccanica, realizza un +5,2%. La performance espansiva meno intensa è a Vercelli (+4,8%), dove l’aumento evidenziato dalle imprese di rubinetteria e valvolame e del tessile e abbigliamento viene attenuata dalla dinamica negativa di chimica e plastica.