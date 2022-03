Città metropolitana: bandi per 39 assunzioni, 33 tecnici

La Città metropolitana di Torino ha pubblicato due bandi per 39 assunzioni: 33 posti sono per il ruolo di tecnico di mezzi meccanici, gli altri 6 sono riservati ai disabili per il ruolo di istruttore amministrativo o contabile. "Finalmente - afferma il vicesindaco Jacopo Suppo - abbiamo la possibilità di rafforzare l'organico della Città metropolitana, da tempo in sofferenza soprattutto per quanto riguarda la viabilità, settore per noi nevralgico e fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la mobilità". La scadenza di presentazione telematica delle domande è alle 12 del 14 aprile prossimo. I bandi sono reperibili sul sito della Città metropolitana, ed è indispensabile avere lo Spid. Le mansioni previste per i tecnici di mezzi meccanici includono manutenzione delle strade, conduzione e manutenzione di autocarri, mezzi speciali, autoarticolati, macchine operatrici e sgombraneve. E ancora interventi di pronto intervento come sgombero neve e spargimento sale, ma anche sfalcio erba e potatura dei cespugli. Per il ruolo di istruttore amministrativo e contabile sono richiesti il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e l'iscrizione nell'apposito elenco per il collocamento mirato delle categorie disabili.