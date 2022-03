Covid: in Piemonte 2.811 nuovi casi, -24 ricoverati

Resta al 9,5% il tasso di positività al Covid in Piemonte. Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione comunica 2.811 nuovi casi (ieri 3.206) con l'esito di 29.442 tamponi eseguiti, di cui 24.502 antigenici. Prosegue il calo del numero dei ricoverati: -3 in terapia intensiva, dove il totale scende a 20; negli altri reparti -21 (totale a 594). Quattro i decessi, nessuno relativo a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.831, gli attualmente positivi 45.445 i nuovi casi di guarigione 1.735. Il totale dei casi positivi in Piemonte dall'inizio della pandemia diventa 1.013.513, i guariti 954.930, i morti 13.138.