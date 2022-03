Una pace da Nobel

Quest’anno il Comitato per il Nobel norvegese dovrà lavorare molto per decidere a chi assegnare il premio per la Pace. Questo importante riconoscimento, negli anni, è stato vinto da personaggi che hanno dato un importante contributo alla causa pacifista, ma pure da politici che al contrario si sono caratterizzati per aver avviato devastanti guerre nel nome della Democrazia.

Tra i primi, i veri pacifisti, ricordiamo Gorbačëv, Mandela, Peres, Arafat, Manchu, Al Gore mentre tra gli altri, coloro che hanno sempre avuto un fucile in mano, menzioniamo Carter e Obama. Quest’ultimo in particolare ha condotto il suo Paese in alcuni rilevanti conflitti armati: Libia, Yemen, Somalia, Afghanistan, Pakistan (operazioni di intelligence) e Crimea durante la prima crisi ucraina (appoggio ai ribelli anti-Putin, così erano definiti all’epoca i non russofoni ucraini).

Il Comitato di solito lavorava esaminando una rosa di candidati piuttosto esigua, e con poca fatica rendeva pubblico il nome del prescelto. Al contrario, ora dovrà impegnarsi a fondo, gestendo una lista molto lunga, piena di leader della politica mondiale permalosi e dal brutto carattere. Alcuni esempi possono fare riflettere il lettore sulla “Missione impossibile” che gli esperti del collegio norvegese si apprestano ad affrontare.

Uno dei candidati al Nobel sarà certamente il presidente Biden, responsabile del disastroso ritiro militare dall’Afghanistan e padre della proposta di ulteriore allargamento ad est della Nato. In Europa invece merita una menzione speciale la Presidente Ursula von der Leyen, già Ministro della difesa tedesca, la quale si dimostra una grande sostenitrice del rifornimento di armi all’Ucraina. Una sua recente frase è destinata a passare alla storia: “Le sanzioni comporteranno per noi un costo e sacrifici, ma è un prezzo che siamo disposti a pagare per la libertà”, ma è facile immaginare che lei non sarà minimamente toccata da costi e sacrifici, al contrario dei suoi concittadini europei.

Buone probabilità di assegnazione, nel caso ci si riferisca ai parametri americani, per il Presidente Putin. Avendo egli superato in armi i confini di un Paese straniero, può anelare serenamente al premio Nobel. Dovrà però contendersi il trofeo con la Nato, alle prese con la quinta grande esercitazione militare fatta a ridosso dei confini russi (tre organizzate in Ucraina e una in Georgia).

I candidati italiani sono molti, e provengono dalle più disparate esperienze politiche. Il vertice della classifica è occupato dall’ex Ministro Calenda, risalito in graduatoria grazie alle dichiarazioni che ha rilasciato durante la manifestazione della Pace svoltasi a Firenze. Il leader di Azione, sfoderando un candore celestiale, ha detto ai microfoni dei giornalisti: “Occorre andare a combattere in Ucraina oggi, per non dover combattere domani in Polonia”. Affermazioni di alto livello umanitario, sicuramente di ispirazione gandhiana. Segue a ruota l’attuale Ministro della repubblica, Onorevole Di Maio, che spicca per aver appellato in più occasioni Putin con il termine molto diplomatico di “Animale”.

Il premier del Pd, Letta, sembra un outsider, ma in realtà la sua predilezione nei confronti degli elmetti, che all’occorrenza ama indossare, lo pone tra i possibili trionfatori. Dopo il siluramento attuato da Renzi ha perso serenità d’animo, e ambisce a un campo di battaglia dove poter dimostrare le proprie capacità così da ritagliarsi un impiego in seno alla Nato (magari da segretario). Al di là di presupposti secondi fini, Letta dimostra di essere animato da sincero spirito bellico. Chiude la classifica italiana il poeta Erri De Luca, diventato in questi giorni feroce assertore di invio di armi a Kiev, tramite la Polonia. Fucili e bombe utili alla resistenza e all’incremento del numero dei morti da ambo le parti.

Sul finale non si può evitare di citare e segnalare al Comitato per il Nobel norvegese lo sforzo di tutti coloro che ovunque nel mondo si sono impegnati a creare e diffondere fake news, utili a moltiplicare sentimenti carichi di odio per una nazione, un capo di stato oppure un popolo. Inoltre, è prevedibile come il Comitato norvegese non escluda dalla competizione il Presidente Zelenskyj che, con i suoi continui appelli alla guerra mondiale, è sicuramente il politico su cui scommettere: ha l’assegnazione in tasca.

Al contrario, si annuncia semplice la decisione sul conferimento del Nobel per l’Economia. Draghi in pochi mesi ha sospeso lo stipendio a migliaia di lavoratori che non si sono vaccinati, non ha impedito il massiccio rincaro delle bollette energetiche, non ha ostacolato speculazioni, mai così robuste fino ad oggi, su generi alimentari e benzina: candidato ideale e favorito dai pronostici.

Buon lavoro Comitati! La scelta quest’anno, se ci sarà ancora un futuro per l’umanità, non sarà per niente facile.