Scritti nazi-fascista sul web, anche messaggi No Vax

Nei gruppi Telegram sotto inchiesta, oltre a messaggi di natura neo nazista venivano lanciati appelli No Vax, contro il Green Pass e contro il premier Mario Draghi. E' quanto emerge dell'inchiesta che questa mattina ha portato la Digos della Questura di Torino e la polizia postale ad effettuare perquisizioni in diverse città d'Italia a carico di otto indagati. Uno degli indagati perquisiti è una guardia giurata di Torino, mentre gli altri sette indagati risiedono in altre città. A quanto ai apprende da fonti investigative durante le perquisizioni la Digos ha sequestrato molto materiale: busti raffiguranti Benito Mussolini, manganelli, pugni di ferro e bandiere neo fasciste e neo naziste.