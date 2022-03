Piemonte: Bilancio previsione,19 mln per commercio e turismo

Il bilancio di previsione 2022-2024 della Regione prevede lo stanziamento di oltre 13 milioni per il turismo e di 5,8 milioni per il commercio. Lo ha spiegato l'assessore Vittoria Poggio oggi in III Commissione, dove il documento è in esame per l'espressione del parere consultivo. "Sul fronte del commercio - ha detto Poggio - intendiamo sostenere il settore, che ha sofferto i disagi della pandemia e che potrebbe patire i contraccolpi negativi del conflitto in Ucraina. Si punta all'equilibrio tra commercio in sede fissa e su area pubblica, ma anche alla riqualificazione dei centri urbani con gli esercizi di vicinato e i distretti, strumenti per contrastare la desertificazione commerciale e per rafforzare l’attrattività dei centri cittadini". "La pandemia - ha aggiunto - ha posto in sofferenza anche il turismo, che nonostante questo è però uno dei motori della ripartenza. Gli stanziamenti prevedono oltre 6 milioni per la ricettività', 850 mila euro per le strade storiche di montagna, e 6,4 milioni per la promozione di eventi come Eurovision, Salone del Libro e la Conferenza mondiale dell'enoturismo di Unwto, l'organizzazione mondiale del turismo dell'Onu". "Puntiamo - ha sottolineato Poggio - a un'offerta all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, con una rilevanza crescente della collaborazione fra pubblico e privato, e la partecipazione a eventi di promozione internazionale".