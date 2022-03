Ucraina: Confindustria, imprese pronte a pagare prezzo sanzioni

"Come imprese siamo qui per fare quello che viene richiesto, quindi anche i sacrifici dovuti alle sanzioni che la politica, anche l'Unione europea, mette in campo". Lo ha detto il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, parlando della emergenza Ucraina a margine della presentazione a Chiomonte del Rapporto Oti Piemonte 2021. "Le sanzioni sono una decisione politica europea che vede un'Unione Europea unita per fronteggiare con le armi, che in questo caso si chiamano sanzioni, l'aggressione della Russia all'Ucraina - ha aggiunto Gay - Il caro dell'energia e il rincaro delle materie prima con la carenza delle materie prime e dei semi conduttori è iniziato già da ottobre. La guerra in Ucraina sta accelerando ed esasperando i rincari e la difficoltà a reperire le materie prime. Questo porta un rallentamento della ripresa economica che avevamo iniziato come regione sopra la media italiana nel 2021. Le aziende sono preoccupate perché i rincari, soprattutto energetici, rendono insostenibili le produzioni energivore e le altre industrie a cascata". "Le imprese stanno facendo la loro parte anche perché non credo ci sia una terza via - conclude Gay -. Sappiamo che sono sacrifici e ci aspettiamo poi che arrivi una risposta pronta e concreta non solo dal nostro Paese ma anche dall'Europa. È una prova concreta per l'Europa anche quella di sostenere le industrie di questo paese".