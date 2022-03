Furbetti dei parcheggi disabili, 50 multe a Torino

Usavano i posteggi disabili senza averne diritto, lasciando l'auto anche tutto il giorno e spesso utilizzando tagliandi non in regola. È di 50 multe per divieto di sosta su stallo disabili senza esposizione del tagliando, 8 permessi disabili ritirati per uso improprio e 13 segnalati ai comuni che li hanno rilasciati, il bilancio dei controlli contro alcuni 'furbetti' del posteggio effettuati nella zona ospedali dal Comando Territoriale IX della Polizia Locale di Torino in seguito a segnalazioni dei cittadini e degli stessi ospedali. Una volta pizzicati, i trasgressori hanno fornito le giustificazioni più disparate. Chi ha detto di essere in attesa di un parente invalido entrato a fare un esame, chi di essere li per assistere una persona ricoverata in ospedale. "Non mi aspettavo dei numeri così importanti - riflette il comandante vicario della municipale, Alessandro Parigini -. Il rispetto dei parcheggi disabili dovrebbe essere un dovere civico di ogni automobilista, soprattutto in prossimità di luoghi di sofferenza come le strutture sanitarie. Sono davvero amareggiato nel constatare che molte persone utilizzano un contrassegno per fini diversi da quello di una reale necessità, andando a incidere in maniera negativa sulla qualità della vita delle persone disabili che di quei posteggi, posizionati in modo da ridurre i percorsi e i disagi, hanno un estremo bisogno". Altri controlli effettuati davanti al San Giovanni Bosco hanno permesso di denunciare 6 parcheggiatori abusivi e multare 7 veicoli, parcheggiati sugli stalli disabili, con relativo ritiro del contrassegno.