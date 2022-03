Pd: domani a Torino agorà sul carcere con Letta

Domani, alle 17, si svolgerà l'Agorà ibrida Il carcere nella societa - Il ruolo delle istituzioni pubbliche e della società civile per una pena rispettosa della Costituzione organizzata dal Pd Piemonte, dalla responsabile Giustizia e Diritti della segreteria nazionale Pd, Anna Rossomando e dai parlamentari Pd. All'iniziativa interverranno rappresentanti delle istituzioni, i garanti delle persone private della libertà, rappresentati delle associazioni per la tutela dei diritti umani e del volontariato penitenziario, operatori di giustizia, esponenti degli enti locali, in particolare le città metropolitane di Torino, Milano e Bologna. Partecipano tra gli altri (in presenza e collegamento) il segretario del Pd Enrico Letta, Andrea Giorgis, Franco Mirabelli, Monica Cirinnà, Luca Rizzo Nervo, Mauro Palma, Stefano Anastasia, Giovanna Di Rosa, Paolo Borgna, Lucia Castellano, Patrizio Gonnella, Franco Prina. L'agorà di Torino sarà la prima di una serie di agorà democratiche sul tema del carcere e dell'esecuzione della pena, propedeutiche alla stesura di proposte di riforma e di misure mirate sull'emergenza carcere. L'agorà si svolgerà a Torino nella sede dell'associazione sportiva 'Il Fortino' (Strada del Fortino 20/b) e verrà trasmessa in diretta da Radio Immagina. Per partecipare è necessaria la registrazione al link: https://decidim.agorademocratiche.it/processes/democrazia-che-vogliamo/f/73/meetings/661.