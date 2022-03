Tav: sindaci chiedono incontro al commissario Mauceri

I sindaci di Chiomonte, Giaglione, Salbertran e Susa hanno scritto al nuovo commissario Calogero Mauceri, presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, per chiedere un incontro sul finanziamento delle opere di accompagnamento e compensazione della tratta transfrontaliera della ferrovia Torino-Lione. "Proseguono per Chiomonte e Giaglione, e si profilano all'orizzonte per Salbertrand e Susa - scrivono i sindaci - danni, disagi e inconvenienti correlati e conseguenti ai lavori relativi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Stiamo pertanto vivendo una situazione paradossale: i lavori che sono iniziati a Chiomonte più di 11 anni orsono, proseguono ancorché a rilento, mentre dei 56 milioni di euro delle opere di compensazione o accompagnamento non si è più fatto cenno, venendo fra l'altro meno uno dei loro obiettivi, cioè quello di accompagnare i lavori e di smorzare le note tensioni sui territori e fra la popolazione. Riteniamo inoltre necessario riprendere i lavori dell'Osservatorio costituendo, per quanto riguarda la tratta internazionale, un tavolo di coordinamento per monitorare la situazione dei cantieri in esame e attraverso il quale favorire un dialogo costruttivo con il territorio".