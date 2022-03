VIRUS & POLITICA

L'emergenza passa il Green Pass resta

In Consiglio dei ministri il decreto. Restano buona parte delle misure di contenimento del virus. Il certificato verde rafforzato fino a maggio per bar e ristoranti (al chiuso). Mascherina sui mezzi di trasporto. E ora che fine faranno le Usca? - DOCUMENTO

Con l’immancabile distinguo della Lega, stavolta malmostosa sul mantenimento dell’obbligo del Green Pass nei ristoranti fino al primo maggio, il Consiglio dei ministri vara il decreto che modifica le prescrizioni anti-Covid alla luce della fine dello stato di emergenza che, come annunciato, non sarà ulteriormente prorogato oltre il termine del 31 marzo.

La bozza predisposta nella cabina di regia (LEGGI), prevede numerosi cambiamenti, ma anche il mantenimento in vigore di alcune misure di prevenzione, la cui importanza appare rafforzata proprio dall’aumento dei contagi che si sta registrando in questi giorni, anche se il livello di ospedalizzazioni ha un andamento decisamente minore e non è (ancora) motivo di preoccupazione.

Oggi in Piemonte sono stati registrati 2.967 nuovi casi di persone risultate positive, pari all'8,8% di 33.754 tamponi eseguiti. Sale di un’unità il numero dei pazienti in terapia intensiva che sono in totale 21, mentre scendono di 17 rispetto a ieri i ricoveri nei reparti ordinari, attestandosi a 577. Tre i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore. Nella settimana 7-13 marzoin Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in aumento rispetto alla settimana precedente e la percentuale di positività dei tamponi è al 14%.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 0.69 a 0.78 e l’incidenza si attesta a 375,78 casi ogni 100 mila abitanti (era 295,59), con un valore che risulta oggi il più basso in Italia (il valore nazionale è di 727.9 casi ogni 100mila abitanti).



Continua a ridursi il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 4,6% al 3,3% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 9,3% all'*8,5%. Il Piemonte, insieme a Veneto e la Lombardia, è una delle regioni più grandi con l'occupazione ospedaliera più bassa a livello nazionale, sotto il 10%.

In questo quadro il Governo predispone le nuove regole che possono essere sintetizzate in alcuni punti.

Quarantena. Non ci sarà più distinzione tra vaccinati e non vaccinati, ma chi ha contratto il virus dovrà restare in isolamento a casa, mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza.

Mascherina. Al chiuso resta obbligatoria fino a fine aprile, compresi i mezzi di trasporto, dai treni ai bus passando per le funivie.

Green Pass. Non sarà più obbligatorio per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio, così come nei ristoranti all’aperto.

Super Green Pass. Resta fino a fine aprile l’obbligo per accedere a bar e ristoranti al chiuso, così come per le palestre, piscine, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni, sale da ballo e discoteche.

Obbligo Vaccinale. Fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico, quello del comparto difesa e sicurezza, universitario.

Cambiamenti, non meno rilevanti, consguenti alla fine dello stato di emergenza riguarderanno l'organizzazione sanitaria, con un ritorno di molte competenze in capo alla Regioni, ma anche con la fine di alcuni servizi che potrebbe provocare notevoli disagi. È il caso delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, costituite proprio per fronteggiare l'emergenza e sul cui futuro si stanno interrogando, in Piemonte, medici e operatori sanitari. Quali saranno le decisioni su questo e altri servizi istutuiti negli oltre due anni di emergenza, il rischio che la sanità piemontese e, quindi, i cittadini, subisca un contraccolpo almeno nei primi mesi di transizione è tutt'altro che remoto.