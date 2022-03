Maserati: +41% vendite 2021, oltre 24.000 consegne nel mondo

Maserati, unico brand luxury del gruppo Stellantis, ha riportato nel 2021 un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote rispettivamente del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina. Lo scorso anno, Maserati ha registrato una solida crescita delle vendite del 41% su base annua con un totale di 24.269 veicoli consegnati ai clienti in tutto il mondo. Il margine del risultato operativo rettificato è stato del 5,1% e i ricavi netti sono stati pari a circa di 2 miliardi di euro.