SPORT & POLITICA

L'ultimo sgarbo di Appendino,

la Davis Cup migra a Bologna

La Federazione Tennis, di cui l'ex sindaca è vicepresidente, sposta la sede del torneo per nazioni da Torino al capoluogo emiliano. Una decisione presa dopo lo scarso successo dell'edizione 2021, oscurata dalle Atp Finals (e un dispetto all'arcinemico Lo Russo)

La Coppa Davis migra a Bologna. Dopo un solo anno a Torino, l’Insalatiera spicca il volo per il capoluogo emiliano dove i match degli azzurri andranno in scena dal 14 al 18 settembre in quel gioiello che è l’Unipol Arena. L’ennesimo scippo? Una volta era Milano, ora ci si mette pure Bologna? L’annuncio è stato fatto questa mattina dal presidente della FederTennis Angelo Binaghi assieme al sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e ai vertici istituzionali bolognesi a partire dal sindaco Matteo Lepore.

Ma perché la Fit di cui è vicepresidente Chiara Appendino, sindaca di Torino fino all’autunno scorso, ha deciso di spostare la manifestazione a Bologna? C’è chi ipotizza un dispettuccio dell’ex prima cittadina al suo successore con il quale i rapporti sono sempre stati di antipatia reciproca. Una versione che, ovviamente, Federtennis contesta, secondo cui la decisione è stata dettata da esclusive ragioni organizzative e su cui Appendino non avrebbe avuto alcuna voce in capitolo. Ma se l’ex sindaca grillina perlomeno nulla ha fatto per aiutare Torino, a provocare il trasloco della Davis sarebbero state di certo criticità collaterali. L’edizione subalpina, infatti, non è stata un successo: spalti semivuoti, entusiasmo non certo alle stelle, il look of the city che richiamava le Atp Finals molto più della competizione per nazioni. Di fatto la Davis, andata in scena pochi giorni dopo le Atp Finals, si è trasformata per i torinesi in una sorta di evento minore. La concorrenza con quelli che una volta erano i Masters non ha fatto bene e per questo i vertici della Fit avrebbero deciso di tenere separati i due eventi, regalando anche alla Coppa Davis una cornice in cui possa essere protagonista assoluta, senza che altre kermesse la oscurino.

In via informale, poi, c’è chi spiega come anche la burrasca giudiziaria che si è abbattuta su Parcolimpico avrebbe reso molto più complessa la gestione ordinaria e straordinaria del PalaAlpitour, dove lo scorso anno si sono svolte Atp Finals e Davis. In questo momento Parcolimpico è in mano a un commissario prefettizio, fino a qualche settimana fa aveva i conti correnti sequestrati dalla magistratura contabile. C’è un processo penale in corso che coinvolge i suoi amministratori. Che garanzie poteva offrire?