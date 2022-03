Acqui, Udc scende in campo e candida Alessio Barosio

Ad Acqui Terme, tra i principali centri dell'Alessandrino chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale, la corsa per diventare sindaco si fa affollata. Alle candidature già annunciate da centrosinistra e centrodestra, dove ce ne sono ben due, si aggiunge ora quella dell'Udc, che ha deciso di scendere in campo con un proprio candidato. Si tratta di Mario Alessio Barosio, neo commissario cittadino del partito di Lorenzo Cesa, direttore di banca 55enne da trent'anni nel Gruppo Bnp Paribas, dove ha ricoperto sempre maggiori responsabilità. Togliere la città dal "default turistico termale" il principale scopo di questa candidatura, alternativa alle grandi coalizioni ritenute responsabili della gestione che ha portato alla chiusura dello stabilimento termale e del Grand Hotel delle Terme, con i licenziamenti annunciati nei giorni scorsi. Barosio è omonimo del candidato del centrosinistra Bruno Barosio, sostenuto da Pd, Articolo 1, Azione e Italia Viva. Nel centrodestra Franca Roso è la candidata di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, mentre l'ex sindaco Danilo Rapetti scende in campo con una alleanza civica di più liste. Si candida anche il sindaco uscente Lorenzo Lucchini, non più col Movimento 5 Stelle con cui cinque anni fa ha vinto le elezioni per una manciata di voti, ma con un progetto civico.