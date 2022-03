Ucraina: sindaco Torino incontra profugo 15enne al Birago

Ha 15 anni, ed è fuggito dalla guerra insieme alla mamma, Anton, uno dei giovani ucraini accolti nelle scuole piemontesi. Da due giorni ha ritrovato un po' di normalità frequentando l'istituto professionale Birago. Non parla italiano ma, in attesa che la scuola avvii per lui un corso di italiano rafforzato, alcuni compagni lo aiutano con la traduzione in inglese. Il ragazzo ha incontrato questa mattina il sindaco, Stefano Lo Russo. "In una prima superiore ho incontrato Anton, un giovane ucraino arrivato a Torino da pochi giorni e inserito in classe da due giorni - racconta Lo Russo -. Una scuola dove la solidarietà per l'Ucraina è presente, con Anton tutti i giorni in classe e per i tanti ragazzi travolti dalla guerra". Il Birago ha avviato una raccolta di beni di prima necessità e alimenti. La visita è stata anche l'occasione, per il primo cittadino di ribadire "la fondamentale importanza della formazione professionale. Credo fortemente nel valore di trasmettere la cultura del saper fare un mestiere - sottolinea il sindaco -, una formazione accompagnata dalla passione di imparare un mestiere. E stamattina i giovani incontrati erano motivati e appassionati. Un lavoro quotidiano reso possibile grazie a dirigenti e insegnanti che credono e svolgono la loro funzione con grande motivazione e passione", conclude.