Piossasco, dimissioni al veleno del sindaco

Dopo Beinasco il centrosinistra disarciona un altro suo sindaco. Con una lettera protocollata questa mattina il primo cittadino Pasquale Giuliano annuncia la fine anticipata del suo mandato. "Troppe divisioni non ricomposte" - DOCUMENTO

Una lettera di poche parole per annunciare che il suo mandato finisce qui, in anticipo di due anni rispetto alla scadenza naturale. Si è dimesso questa mattina il sindaco di Piossasco Pasquale Giuliano, dopo che ormai si erano a suo giudizio irrimediabilmente incrinati i rapporti con la maggioranza che lo ha sostenuto sin qui. “Sono venute meno le condizioni propriamente politiche per continuare un progetto sottoscritto e portato al voto dagli elettori. Troppe le forti spinte identitarie dei rispettivi gruppi della coalizione e il livello di conflittualità che ne è derivato. Troppe le divisioni non ricomposte” sono le parole con cui il primo cittadino rassegna le dimissioni. Giuliano, infermiere in pensione di 60 anni, era stato eletto nel giugno del 2019 con una coalizione di centrosinistra.

Nella comunicazione protocollata questa mattina, dopo aver elencato la “grande mole di lavoro fatta in questi 33 mesi di amministrazione” lancia qualche frecciatina a coloro che considera, almeno in parte, causa del suo logoramento: “Troppe le aspettative personali, specie dei Consiglieri comunali, che sono state disattese. Un protagonismo che non ha trovato, a detta di alcuni di loro, gli sbocchi sperati. Protagonismo che poteva integrare il lavoro degli Assessori e che invece ha incrementato rammarichi e delusioni per le tante occasioni mancate”.

Ora ci sono venti giorni prima che le dimissioni diventino effettive. Un tempo nel quale il centrosinistra cercherà di capire se ci sono i margini per un ripensamento. In caso contrario non resterà che la strada del commissario e di elezioni anticipate. Così, dopo Beinasco, un'altra città nell'hinterland a Sud di Torino, amministrata dal centrosinistra, rischia di cadere sotto il fuoco amico. Proprio Beinasco alle ultime elezioni è passata al centrodestra, probabile che la stessa sorte possa toccare anche a Piossasco.

Leggi qui la lettera di dimissioni del sindaco