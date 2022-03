Ucraina: aziende mangimi rischiano paralisi entro un mese

Servono "provvedimenti urgenti in risposta allo stop delle esportazioni di cereali dai Paesi dell'Europa dell'est". È la richiesta delle imprese produttrici di alimenti zootecnici che si sono incontrate nella sede di Confindustria a Cuneo, dove c'e' circa la metà del patrimonio zootecnico di tutto il Piemonte. Le aziende hanno espresso "preoccupazione per la grave situazione a causa dell'estrema difficoltà legata al reperimento di grano, mais, orzo, farine proteiche e olio di semi che servono per la produzione dei mangimi", a causa della guerra tra Russia e Ucraina e ai conseguenti divieti e limitazioni alle esportazioni di materie prime di alcuni Paesi come Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria e Argentina. Lea Pallaroni, segretario generale di Assalzoo, associazione di riferimento dell'industria mangimistica italiana, ha spiegato in un collegamento video che l'associazione di categoria ha chiesto al Governo "contromosse in tempi accettabili" come nuovi canali di approvvigionamento dal Sud America o dal Canada. "Se le nostre imprese non riusciranno più ad approvvigionarsi delle materie prime, non sarà inverosimile pensare che nel giro di un mese tutta la filiera entrerà in crisi", dice Gino Bianchessi, contitolare della Fa.ma.ar.co., azienda specializzata nella produzione di alimenti zootecnici.