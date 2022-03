Ucraina: Caritas allestisce 20 posti letto nell'Alessandrino

La Caritas alessandrina ha creato 20 posti letto per i profughi ucraini nel comune di Bassignana, sistemando quattro alloggi messi a disposizione dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. La prima famiglia accolta e' composta da una giovane coppia con tre figli e l'anziana madre, in un primo momento ospitati nell'ostello femminile di Spalto Marengo ad Alessandria. Attesi in questi giorni altri nuclei dall'Ucraina. L'aiuto della Caritas, però, è rivolto anche a quanti ad Alessandria hanno trovato riparo da parenti e amici di origine ucraina, già residenti in città.