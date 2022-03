Covid: in Piemonte tasso positivi 7,6%, lieve aumento ricoveri

In Piemonte, con 2.575 nuovi casi Covid, il tasso di positività è sceso oggi al 7,6%, rispetto all'8,8% di ieri, con un numero di tamponi simile, 33.784 (+30), di cui 30.261 antigenici. In lieve aumento il numero dei ricoverati: + 2 in terapia intensiva, dove il totale è ora di 23, negli altri reparti +6 (dato complessivo 583). Sei i decessi, nessuno oggi; i nuovi casi di guarigione sono 1.902, le persone in isolamento domiciliare 46.601, gli attualmente positivi 47.207. Il totale dei casi positivi dall'inizio della pandemia in Piemonte diventa 1.019.054, i morti positivi al virus 13.147, i guariti 958.701.