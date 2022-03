"Miscion Possible 2", a Sestriere atleti disabili in gara

Seconda edizione dello slalom gigante di solidarietà Miscion Possible 2, organizzato per domenica 20 marzo sulle piste di Sestriere da Sport di più, l'associazione che promuove lo sport per persone con disabilità. La gara, riservata ad atleti con disabilità motorie, sensoriali e intellettivo-relazionali partirà alle ore 10 sul tracciato del Garnel. Una tappa importante della stagione invernale di Sport di più che, nelle 13 uscite sugli sci effettuate da dicembre a oggi, ha visto circa 40 ragazzi affetti da diverse disabilità cimentarsi sulle piste della Via Lattea accompagnati da circa 30 volontari, tra cui 7 guide certificate dalla Fisip, e alcuni maestri di sci della Scuola Nazionale di Sci di Sestriere. "Miscion possible - spiega il presidente di Sport di Più, Fabrizio Benintendi - era nata nel 2018 prendendo spunto dal titolo del noto film, con Tom Cruise, Mission Impossible, dal nome dello sport in questione - lo sci - e dallo spirito dell'evento, aperto a coloro per i quali, talvolta, la vita non è proprio facile. A causa della pandemia non abbiamo potuto replicare l'edizione del 2018: nella prima stagione invernale in cui si è tornati, nonostante tutto, alla normalità abbiamo voluto dare un segno ai nostri ragazzi e, credo, anche a noi stessi". Sport di più è un'associazione nata a Torino nel 2000, che oggi conta più di cento iscritti, su iniziativa dell'avvocato Benintendi. L'obiettivo principale dell'associazione è quello di incoraggiare e diffondere tra le persone disabili lo sport, intesa come strumento di integrazione e riabilitazione fisica e psicologica.