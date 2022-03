Incidenti lavoro: già 6 le vittime quest'anno in Piemonte

Con l'operaio 32enne di ieri, salgono a sei le vittime del lavoro dall'inizio dell'anno in Piemonte. Lo rilevano i sindacati che, nell'esprimere cordoglio e vicinanza ai famigliari dell'operaio deceduto ieri a Bruino, rilevano in una nota "la coincidenza emblematica con la protesta di questi giorni dei lavoratori dell'Ispettorato del lavoro". Sono 90 gli ispettori del lavoro che, lavorando in coppia, effettuano un centinaio di ispezioni l'anno. "Dovendo controllare 120 mila imprese, è evidente che l'effetto deterrente di eventuali controlli è davvero minimo, come di una goccia nel mare - sostengono Cgil, Cisl e Uil -. Riteniamo positivo che la Prefettura si stia adoperando per rinnovare il Protocollo relativo ai cantieri, tanto più necessario in questa fase convulsa di corsa al superbonus, ma l'emergenza - come dimostra anche la tragedia di Bruino - riguarda tutti i settori e, nonostante gli appelli e gli impegni solenni, non accenna a diminuire. Per questo torniamo a chiedere un impegno straordinario a tutti, dalla Prefettura al sistema delle imprese".