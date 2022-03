Sanità: Asl Città Torino, nuovo Polo Odontoiatrico

I suoi locali sono stati completamente ristrutturati, realizzando tre nuovi ambulatori. E' operativo da lunedì 14 marzo il nuovo Polo Odontoiatrico del Distretto Nord-Ovest dell'Asl Città di Torino, in via Pacchiotti 4. Dotato di strumentazione di ultima generazione, a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, è stato realizzato grazie a un investimento di quasi 130mila euro. In particolare, massima attenzione è stata rivolta al sistema di sterilizzazione che utilizza un metodo naturale, non tossico, non irritante, sicuro ed efficacie per sterilizzare e sanificare l'acqua e le superfici con cui la stessa viene a contatto. Il sistema si basa su di una tecnologia elettrochimica che, senza aggiungere reagenti o sostanze chimiche estranee, è in grado di attivare direttamente l'acqua del rubinetto e conferirne proprietà disinfettanti. Il Polo Odontoiatrico è aperto dal lunedì al venerdì.