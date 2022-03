Lacrime a funerali Ludovica, giostre in Paradiso non fanno male

"Anche in Paradiso ci sono le giostre ma non fanno male... perché sono fatte di nuvole". Sono parole del vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, durante l'omelia di questa mattina ai funerali di Ludovica Visciglia, la ragazza 15enne di Trecate, deceduta sabato scorso Galliate in seguito a una caduta su un Tagadà del Luna Park. A dare l'ultimo saluto alla giovane, nella palestra dell'oratorio S.Giuseppe di Trecate (Novara) oltre un migliaio di persone. Fuori della struttura tantissime le persone che non hanno trovato posto all'interno. Tanti i giovani con palloncini bianco celesti. Accanto ai genitori della ragazza, Carmine e Franca, in prima fila c'erano i compagni di scuola del Liceo Classico Carlo Alberto con fiori bianchi e azzurri. Tutti hanno letto un ricordo di vita quotidiana di Ludovica. Presenti i sindaci di Trecate, Federico Binatti, e di Galliate, Claudiano di Caprio. "Anche in cielo Ludovica troverà i suoi amati libri e potrà ancora studiare i classici che tanto l'appassionavano", ha detto ancora monsignor Brambilla. Un volo di palloncini ha salutato la bara bianca all'uscita.