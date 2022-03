Acqui Terme: Barosio (Udc), rilancio turismo tra priorità

"Ho atteso di leggere proposte e nomi e ho capito subito l'inadeguatezza messa in campo rispetto al fallimento politico degli ultimi 20 anni. Ho 30 anni di vita aziendale e con le aziende per affrontare e risolvere i problemi e mi propongo agli acquesi per un cambio immediato dell'Amministrazione". Mario Alessio Barosio, l'ultimo in ordine cronologico a scendere in campo alle amministrative, spiega così la sua candidatura a sindaco di Acqui Terme con l'Udc. Tra le priorità della sua proposta politica c'è il rilancio del turismo, settore nel quale "Acqui investe meno di Ovada, con una spesa passata dal 2017 ad oggi da 1.620 a 866 euro per ogni cittadino, di cui circa 229 vanno nei costi della burocrazia e 160 in oneri finanziari". Per Barosio occorre riscrivere l'economia di Acqui come Capitale del Monferrato - sottolinea - e recuperare dalla Regione Piemonte i 9 milioni di euro incassati dalla svendita delle Terme di Acqui spa". "Centrosinistra e il centrodestra non sono coesi ed è una gara per nascondersi dai problemi che hanno creato - continua il commissario cittadino dell'Udc -. Provincia e Regione non usino i soldi dei contribuenti per favorire la campagna elettorale dei loro omologhi locali. Preferisco parlare di fatti reali per Acqui, non abbiamo tempo da perdere per recuperare il danno patrimoniale e di immagine prodotto con la svendita della spa Terme di Acqui dove tutti quelli che ora chiedono il voto erano politicamente seduti e hanno partecipato a questo risultato".