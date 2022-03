Ucraina: Reale Mutua, al lavoro per accogliere profughi

"Come Reale Mutua e Reale Foundation siamo vicini ai territori in cui operiamo, che lottano per aiutare e accogliere le persone in fuga dalla guerra. Questo è il nostro modo di fare impresa da 194 anni". Virginia Antonini, direttore comunicazione di Reale Mutua, spiega così la decisione della compagnia assicurativa di sostenere la missione umanitaria della Regione Piemonte per I bambini ucraini malati in fuga dalla guerra. "Siamo da poco società benefit e abbiamo dichiarato nero su bianco, nel nostro statuto, di voler restituire ai territori parte del valore che generiamo - aggiunge - Non vogliamo essere i primi, né gli unici, collaboriamo con le altre imprese del territorio e con le associazioni con beni di prima necessità, farmaci e tutto quello che serve per accogliere al meglio queste persone".