Ucraina: Lavazza, "tante emergenze, facciamo tutto il possibile"

"E' il secondo intervento che facciamo e penso non sia l'ultimo. D'altra parte le emergenze si moltiplicano, la situazione è molto critica e cerchiamo di fare tutto il possibile". Così Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell'omonima multinazionale del caffè, che attraverso la Fondazione dell'azienda sostiene la missione umanitaria della Regione Piemonte per i bambini ucraini malati. "La Fondazione Lavazza è attiva su molti fronti - aggiunge - abbiamo una organizzazione dedicata, con persone competenti e appassionate. Tutta la nostra famiglia è coesa e allineata. Siamo disposti a intraprendere tutti gli interventi necessari e le decisioni vengono prese all’unanimità e in breve tempo".