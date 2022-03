Ucraina: Piemonte recupera 6 bimbi malati, più piccolo ha 6 mesi

È atterrato all'aeroporto di Iasi, in Romania, il Boeing 737 della missione umanitaria organizzata dalla Regione Piemonte e sostenuta da Lavazza e Reale Mutua per recuperare bambini ucraini malati in fuga dalla guerra. "Si tratta di 6 bimbi con un’età che va dai sei mesi ai 17 anni", spiega la professoressa Franca Fagioli, direttore della Oncologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita dove verranno ricoverati all'arrivo a Torino. "Hanno tumori solidi, un bambino un linfoma. Il bimbo di sei mesi, il più piccolo, soffre di insufficienza epatica con cirrosi e dovrà essere sottoposto a trapianto di fegato". La professoressa Fagioli accompagna una equipe medica che già in aeroporto farà una prima valutazione sanitaria dei bambini. Ad accompagnarli alcuni famigliari, mamme e fratelli in particolare, per i quali si sta predisponendo l'accoglienza nel capoluogo piemontese. Nel frattempo, dei 13 bambini prelevati dalla prima missione umanitaria, a Torino da quindici giorni, "cinque sono già stati dimessi e proseguono il loro iter terapeutico fra ambulatorio e Day Hospital - spiega Fagioli - Per gli altri sette la situazione in questo momento è abbastanza tranquilla, nei limiti della tranquillità dell’oncologia pediatrica". Non ce l'ha fatta, invece, Dimitri, il 17enne morto nei giorni scorsi perché affetto da un tumore che, al suo arrivo in Italia, era in stato terminale. "Purtroppo non c'era più nulla da fare - conclude - ma è morto sereno, senza soffrire, con i suoi famigliari accanto". "Abbiamo un nucleo di associazioni che da sempre lavorano con il Regina Margherita, in particolare Adisco sezione Piemonte, Unione Genitori Italiani, Casa Oz e Sermig - racconta la professoressa Fagioli - che, oltre a dare una soluzione di tipo abitativo, forniscono i servizi essenziali per le mamme e per i fratelli, strappati dalla loro terra di origine e dai loro cari, e che danno ausilio per l'alfabetizzazione, dal momento che parlano tutti russo e ucraino". Oltre alle ferite dei tumori, dunque, "si curano anche quelle della guerra: serve molta mediazione culturale e serve l'assistenza psicologica - sottolinea Fagioli -, un lavoro molto importante per il quale non ci tiriamo indietro".