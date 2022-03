Parchi: Po piemontese cerca partner per incrementare habitat

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese cerca partner per l'ampliamento delle reti ecologiche e della Foresta condivisa del Po piemontese, con l'obiettivo di incrementare la presenza degli habitat. L'ente chiede la partecipazione attiva di singoli agricoltori, loro associazioni, consorzi irrigui, gestori del territorio e Comuni attraverso l'adesione al bando della Regione Piemonte PSR (piano di sviluppo rurale) 2014-2020 - Operazione 4.4.1 che finanzia la realizzazione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree e di aree umide e altri interventi a favore della biodiversità in ambienti agricoli. Il bando stanzia contributi in conto capitale con il riconoscimento fino al 100% delle spese ammissibili, l'installazione di strutture per la fauna selvatica (nidi, posatoi, ecc.) e di strutture per la fruizione (pannelli informativi, segnaletica ecc.) a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR), di fondi nazionali e di fondi regionali. Le strutture realizzate dovranno essere oggetto di manutenzione per 5 o 10 anni a seconda della tipologia di intervento. La dotazione finanziaria totale è di 1.190.646,35 euro di spesa pubblica, di cui 203.171,89 euro a carico del bilancio regionale. L'importo richiesto mediante una domanda di sostegno deve essere compreso tra 500 e 150.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2022.