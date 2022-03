Agricoltura: Coldiretti, parte nuovo concorso Oscar Green

Aperte le iscrizioni all'Oscar Green 2022, il premio all'innovazione per le imprese che "creano sviluppo e lavoro per rilanciare l'economia dei propri territori", promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Sei le categorie: 'Energie per il futuro e sostenibilità', 'Campagna Amica', 'Fare Filiera', 'Coltiviamo solidarietà'. "Le imprese che corrono per l'Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità - evidenzia Danilo Merlo, delegato regionale Giovani Impresa -. Abbiamo, in Piemonte, varie storie di giovani che sono i protagonisti della nostra agricoltura ed è questo il momento di far venire a galla tutto questo patrimonio". Dal 2006 ad oggi il premio promosso da Coldiretti "ha visto decine di migliaia di imprese giovani presentare i propri progetti - ricordano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Nonostante le criticità legate alla pandemia e ora alla guerra con il mercato completamente sconvolto, le nostre imprese non si sono mai fermate e l'agricoltura piemontese ha bisogno di nuova linfa che proprio le giovani generazioni sanno portare grazie a idee fresche che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in vere progettualità" Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2022 direttamente sul sito https://giovanimpresa.coldiretti.it/ nella sezione Oscar Green.