Ucraina: rientrata missione Piemonte, recuperati 9 bimbi malati

E' rientrata a Torino la missione umanitaria della Regione Piemonte per i bambini ucraini oncologici. Sono nove, e non sei come previsto all'inizio, i bambini prelevati all'aeroporto di Iasi, in Romania al confine con la Moldavia. Uno di loro è stato sbarcato in barella, dopo essere stato soccorso a bordo del Boeing 737 per un malore, e trasferito d'urgenza con una ambulanza di soccorso avanzato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.