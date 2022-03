Mafia: Piemonte triplica fondi per beni confiscati

La Regione Piemonte triplica le risorse a disposizione del Bando per i beni confiscati. Lo annuncia l'assessore regionale alla Legalità, Maurizio Marrone, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle Mafie, che celebra a Carmagnola (Torino). "Abbiamo previsto un importante stanziamento di 450mila euro, di cui 120 mila per le spesa corrente dei beni e 230mila per spese di investimento sugli stessi - spiega Marrone -. La novità è che da quest'anno i Comuni e gli enti avranno possibilita' non solo di ristrutturare i beni per poi metterli a disposizione della cittadinanza, ma potranno anche utilizzare i fondi regionali per le utenze dei beni in loro carico. La delibera del bando - prosegue -, verrà approvata dalla giunta appena passerà in Consiglio Regionale il Bilancio di previsione 2022/2024, pertanto faccio un appello alle minoranze affinché i lavori d'aula possano svolgersi in maniera celere e senza inutili ostruzionismi. Ogni giorno guadagnato rende più vicino lo sblocco dei fondi per i comuni che attendono di potersi mettere al lavoro sui beni confiscati".