Torino: anagrafe aperta al sabato, già 2.800 carte identità

Nei primi sette sabato di aperture straordinarie dell'anagrafe sono state emesse 2.800 carte di identità, 1.570 il primo mese e 1.230 nei tre sabato del secondo mese. "E grazie a una gestione diversa degli sportelli, con l'elimina code, da inizio anno la produzione del documento di identità è aumentato del 22%", spiega l'assessore Francesco Tresso nel corso della presentazione di Bilancio e Dup del settore Servizi Civici. L'assessore ha ricordato il nuovo piano di assunzioni che, grazie al concorso che sta per partire, dovrebbe mettere a disposizione delle anagrafi nuovi dipendenti entro l'estate. "Stiamo inoltre studiando altre iniziative", aggiunge e fra queste l'ipotesi di coinvolgere i percettori di reddito di cittadinanza nell'ambito dei Puc. "Ogni martedì e giovedì si rendono liberi in agenda dei posti per i sabato e chi ha un appuntamento lontano nel tempo - osserva l'assessore - può essere chiamato per anticiparlo. Stiamo valutando dunque la possibilità di coinvolgere chi percepisce il Rdc per fare queste telefonate". Altro progetto è il raddoppio dell'attività dell'anagrafe itinerante grazie all'inserimento di 4 giovani del Servizio Civile Nazionale, così da avere due furgoncini al giorno in due zone della città. Infine, annuncia Tresso, si sta lavorando per aprire, in determinati orari o su chiamata, uno sportello in carcere per i detenuti.