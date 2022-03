Il Piemonte sigla convenzione da 50mln col Credito Sportivo

Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto una convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo, che destina 50 milioni di euro al Piemonte per agevolare l'accesso al credito delle realtà sportive che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. "La convenzione facilita l'accesso al credito delle realtà sportive del territorio non sufficientemente grandi da poter avere al loro interno specialisti in prodotti finanziari o in stesure di progetti complessi - spiega Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte -. La Regione vuole farsi garante di un percorso privilegiato, sicuro, ottimizzato, per fare in modo che chi fa crescere lo sport piemontese possa avere le risorse utili per fare investimenti in strutture e progetti. Credo che l'obiettivo sia stato centrato". "Migliorare l'offerta sportiva attraverso lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture vuol dire rafforzare le difese immunitarie individuali e sociali del territorio e della sua comunità - dice il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi -. Questi sono i principi ispiratori della Convenzione, che favorirà l'accesso al credito, a condizioni agevolate, a beneficio di soggetti pubblici e privati, a partire dalle oltre 8.000 associazioni e società sportive dilettantistiche piemontesi, per investimenti dedicati a infrastrutture e attrezzature sportive"