Piemonte: sinistra in tour per raccontare "Tele-Cirio"

Il capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale, Marco Grimaldi, e la segretaria regionale di Sinistra Italiana, Fiammetta Rosso, annunciano un tour "per raccontare i primi due anni e mezzo di Tele-Cirio". L'iniziativa, battezzata “Risintonizza il Piemonte”, partirà giovedì da Asti per toccare poi Cuneo, Alessandria, Biella, Torino e altri Comuni. "Come in un bilancio di metà mandato - spiegano Grimaldi e Rosso - racconteremo i primi due anni e mezzo di legislatura Cirio. Sarà una fondamentale occasione di ascolto e confronto con i territori, e di rafforzamento di una proposta radicalmente diversa per il Piemonte. Un’opportunità per gli amministratori, che sanno bene come con gli slogan e la propaganda non si costruiscono servizi e politiche efficaci". "Sotto gli annunci di Tele-Cirio - affermano - c’è il nulla quando va bene, e ci sono errori e scelte scellerate quando va male: liste d'attesa infinite, contrasto alle nuove linee guida sull'interruzione di gravidanza, nessuna politica per la casa e per l'occupazione, deregolamentazione urbanistica e consumo di suolo, pochissimo coraggio sul Piano energetico e sulla crisi climatica, guerre e minacce reciproche nella maggioranza". "I questi due anni e mezzo - sottolineano - ci siamo opposti con decine di migliaia di emendamenti, ordini del giorno, interventi, mobilitazioni. Ma per invertire la rotta serve fare ancora di più. Ecco perché è il momento di risintonizzarci, organizzarci e cambiare tutto".