Piemonte Regione Europea Sport 2022, arrivata bandiera

Lo sport, inteso come evento di fratellanza fra i popoli e strumento di inclusione, è stato al centro della manifestazione con la quale oggi alla Reggia di Venaria - alle porte di Torino - è stata celebrata la consegna al Piemonte della bandiera di Regione Europea dello Sport 2022. L'appuntamento, gremito di rappresentanze straniere fra le quali quelle di 50 città europee premiate, è stato aperto con un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra in Ucraina. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l'importanza dello sport come elemento di coesione, e dei valori sportivi come ideali opposti a quelli che portano alle aggressioni militari. Lo hanno detto fra gli altri il ministro Fabiana Dadone, il presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli, l'assessore allo Sport del Piemonte Fabrizio Ricca, e il governatore Alberto Cirio. "Questo evento - ha affermato Ciro - ha un significato di fratellanza europea, sempre importante, e a maggiore ragione importante oggi con quello che sta accadendo in Ucraina". "Sono lieto - ha aggiunto - di ospitare questo evento in Piemonte, che con orgoglio definisco il cuore d'Europa, grazie ai collegamenti in costruzione con i grandi corridoi ferroviari che si incrociano proprio nella nostra Regione. Considero il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2022 non un punto di arrivo ma un punto di partenza per fare ancora meglio". "Lo sport - ha osservato Ricca - unisce e lega. Il riconoscimento di Regione Europea dello Sport fa del 2022 un anno per noi da protagonisti, con oltre 120 eventi. Ma sarà anche una occasione importante per lavorare sui valori dello sport, che indirizzando verso una società contro la guerra". Anche per Dadone, "iniziative che vanno nella direzione della coesione sono particolarmente importanti in momenti come l'attuale, segnato dalla guerra in Ucraina". Perché, come ha detto l'europarlamentare Tomasz Frankowsky, ex calciatore, esprimendo un concetto ripreso da tutti gli intervenuti, "Sport significa amicizia e competizione leale, promuovere l'inclusione sociale e insegnare come entrare correttamente in relazione con gli altri, rendendo più facile comunicare con persone che non parlano la tua stessa lingua. In questo, tanto più nell'attuale momento difficile, sta l'importanza degli eventi sportivi".