Torino contro razzismo, flash mob per legge di cittadinanza

La rappresentazione di una seduta del Parlamento in cui verrà inscenata una discussione sulla legge sulla cittadinanza, "cercando di far emergere tutte le contraddizioni" per rinnovare l'invito ad approvarla. Con questo flash mob animato dalla Rete 21 Marzo e dalle associazioni del Patto Antirazzista, in programma alle 18 in piazza Carignano, Torino celebra la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, che la Città dedica a Moussa Balde, giovane guineiano morto suicida al Cpr. "Il primo messaggio che vogliamo dare è che il razzismo è un problema che riguarda anche tante italiane e italiani che hanno un colore della pelle diverso dal nostro", sottolinea l'assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli ricordando che la Città sta lavorando a un Piano cittadino contro il razzismo e le discriminazioni che ha come elemento centrale la formazione. "Non possiamo più accettare - dice - discriminazioni nell'accesso alla casa, ai servizi pubblici e sanitari, al lavoro. L'auspicio è che il Paese possa dotarsi di una legge sulla cittadinanza". "Una legge di civiltà" aggiunge la consigliera metropolitana delegata Valentina Cera, mente la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, sottolinea che "italiano è chi questa patria la vive e fa in modo che possa esprimere al meglio il suo potenziale". Domani in Comune si terrà la prima riunione della Commissione Segre il cui scopo, sottolinea il presidente, Abdullahi Ahmed, "è anche valorizzare, rendendole protagoniste, le diverse realtà, farle passare da oggetto a soggetto. E Torino - conclude - su questi temi è più avanti di altre città".