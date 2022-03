Cisl Piemonte, lunedì al Lingotto si apre il congresso

Si apre lunedì 28 marzo, alle 10, al Lingotto, con la relazione del segretario generale Alessio Ferraris, il XIII Congresso della Cisl Piemonte. Lo slogan scelto è "Partecipare. Esserci per cambiare". Dopo un percorso avviato in autunno, che ha investito tutti i livelli dell'organizzazione sindacale, si giunge alla verifica della segreteria regionale Cisl e del suo programma politico per i prossimi quattro anni. "Arriviamo a questo appuntamento - spiega Ferraris che si ricandida alla guida della Cisl piemontese - dopo una stagione congressuale iniziata nei posti di lavoro e nelle leghe dei pensionati nell'ottobre scorso e che è proseguita prima con le assise delle federazioni territoriali e poi con quelle delle 22 federazioni regionali e delle 4 Unioni territoriali. Al termine di questo viaggio all'interno del mondo del lavoro piemontese, siamo ancora più convinti che partecipare, essere protagonisti del cambiamento, sia fondamentale per una organizzazione sindacale come la nostra". Al tredicesimo congresso della Cisl regionale, oltre a un centinaio di invitati, tra cui il presidente della Regione, Alberto Cirio, partecipano 316 delegati, in rappresentanza dei 256mila iscritti, provenienti dalle 4 Cisl territoriali (Torino-Canavese, Piemonte Orientale, Alessandria-Asti e Cuneo) e dalle 22 federazioni regionali di categoria. Per la giornata di apertura di lunedì è atteso l'intervento (ore 15) del leader nazionale Cisl, Luigi Sbarra. "La Cisl Piemonte - aggiunge Ferraris - punta alla piena attuazione del Pnrr regionale, alla revisione del sistema sanitario piemontese, con particolare riferimento allo sviluppo della medicina territoriale, e al governo delle transizioni in atto, a partire da quella ecologica che porterà inevitabili cambiamenti nel tessuto produttivo della regione, con conseguenze anche sull'occupazione del nostro territorio".