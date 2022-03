Covid: 2.315 positivi e 7 decessi in Piemonte, -7 ricoveri

Sono 2.315 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, l'8,3% dei 28.037 tamponi eseguiti. L'unità di crisi regionale ha rilevato anche sette decessi, uno dei quali relativo alla giornata di oggi, e 2.147 guariti. Ancora in calo i ricoveri: sono 23 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, e 573 nei reparti ordinari, sei in meno. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 1.025.733 di positivi, 13.161 decessi e 963.834 guariti.