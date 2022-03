A Caselle ex sindaco in pista

Dicono che… ormai racconti in giro di essere intenzionato a ricandidarsi, con o senza il Pd. È un protagonismo che imbarazza non poco i dem quello di Giuseppe Marsaglia, già sindaco di Caselle Torinese dal 2002 al 2012, poi condannato per tentata concussione (ora riabilitato) e pronto di nuovo a tornare in pista nella città dell’aeroporto, dal momento che il suo fedelissimo Luca Baracco ha concluso i due mandati. Tra i principali sponsor di Marsaglia c’è pure Franco Zaccone, l’ex funzionario dello scalo Sandro Pertini che ha patteggiato nel processo San Michele, dopo essere stato accusato di aver pilotato non gli aerei ma l’appalto per lo sgombero neve. Ed è proprio Zaccone, appena eletto nel direttivo del circolo Pd, ad avere il compito di diffondere il verbo tra militanti e attivisti, dove tuttavia pare che il nome dell’ex sindaco non sia visto di buon occhio.