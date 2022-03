Piemonte: in Aula norma per adeguare addizionale Irpef

Il Consiglio regionale del Piemonte ha aperto i lavori di oggi con la presentazione di un ddl sull'adeguamento alla riforma nazionale dell'Irpef, provvedimento urgente da approvare entro il 31 marzo, licenziato ieri in I Commissione. Il provvedimento include anche "un segnale politico" sul fronte del sociale, con l'introduzione di un sostegno per le famiglie con tre o più figli, e per quelle che hanno un figlio disabile. Prima di iniziare i lavori sul provvedimento fiscale, fra le richieste dei consiglieri riguardanti punti da introdurre all'ordine del giorno, anche quella di una informativa del governatore Alberto Cirio sulla gestione dell'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.