Irpef: ritocco per redditi tra 50mila e 55mila euro (+0,58%)

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza il disegno di legge sull’addizionale Irpef. Il provvedimento mantiene la stessa addizionale precedente e preserva anche alcune detrazioni, non più obbligatorie per la norma nazionale. Così le famiglie con più di tre figli godranno di una detrazione di 100 euro a figlio, e quelle con figli portatori di handicap avranno una detrazione di 250 euro a figlio. L’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, ha sottolineato la volontà di non modificare le aliquote e di mantenere alcune detrazioni: “Rappresentano un costo per la Regione di 11,2 milioni di euro, ma pensiamo che sia un investimento in questo momento di difficoltà per le famiglie”.

Dal passaggio delle aliquote da cinque a quattro scaglioni, come previsto dalla norma nazionale, ci rimetteranno solo i redditi tra i 50mila e i 55mila euro che avranno un ritocco verso l’alto dello 0,58%.