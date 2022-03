Acqua: Marnati, prima strategia ridurre gli sprechi

"L'acqua è una risorsa fondamentale per la vita e per l'ecosistema. La strategia madre è ridurre gli sprechi, evitare le perdite e preservarla. Nell'ambito degli interventi di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua previsti dal Pnrr, la Regione ha proposto progetti per un totale di circa 240 milioni di euro. Siamo in attesa delle decisioni del Mise". Così l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. A seguito del perdurare dell'assenza di precipitazioni nel periodo invernale 2021-2022, spiega Marnati, e' in corso un monitoraggio delle situazioni critiche relative all'acqua potabile. E sono già stati segnalati interventi di distribuzione dell'acqua per mezzo di autobotti in 21 Comuni. Ci sono criticità su tutto il territorio regionale, ma sono relative ad acquedotti di piccola dimensione. Dall'8 dicembre - sottolinea l'assessore - non si registrano in Piemonte piogge significative. Alle spalle un autunno con precipitazioni di poco sotto la norma ma un inverno tra i più anomali degli ultimi 65 anni: secondo l'ultimo bollettino dell'Osservatorio dell'Autorita' di Bacino del Po, "le condizioni idrologiche e climatiche nel distretto del Fiume Po si fanno sempre più critiche, in particolare del Nord Ovest". A questo si sono aggiunte nella stagione invernale temperature più alte fino a 2 gradi e mezzo rispetto alla norma e numerosi episodi di vento di foehn.