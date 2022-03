Sanità: Canalis (Pd), Icardi non risponde su Coresa

"L'assessore alla Sanità Luigi Icardi ritiene di non rispondere al question time sulla convocazione del Coresa, il Consiglio regionale di sanità e assistenza": lo afferma la consigliera regionale Monica Canalis, vicesegretaria del Pd del Piemonte, che su questo tema ha presentato l'interrogazione. "Arriviamo - dice Canalis - da anni di pandemia che hanno reso evidente la necessità di ripensare il modello di cura, con particolare riferimento alla sanità di territorio e all'integrazione socio-sanitaria. Eppure oggi nel rispondere al mio Question Time, o meglio nel rifiutarsi di rispondervi, l'assessore Icardi ha dichiarato di non voler procedere alla convocazione dei 40 esperti del Coresa, neanche online, rinunciando così alle loro competenze". "Il Coresa - spiega - è un organismo consultivo istituito dalla Legge regionale 30 del 1984, preposto a fornire alla Giunta regionale pareri e consulenza in merito alla programmazione socio-sanitaria. La legge prevede che il Coresa sia nominato entro 6 mesi dal rinnovo del Consiglio regionale. Evidentemente la Giunta Cirio è talmente autosufficiente e dotata di tutte le competenze da non aver bisogno dei consigli degli esperti. Oppure preferisce appoggiarsi a task force e cabine di regia composte da tecnici scelti arbitrariamente senza procedure trasparenti e verificabili. Tutto questo è molto grave, nel merito e nel metodo".