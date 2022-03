Tff: Ruffino (Azione), ministero assicuri giusta attenzione

"La sfida che la quarantesima edizione del Torino Film Festival ha davanti è certamente ambiziosa e necessita dei migliori auguri. E' però necessario che il Ministero della Cultura riservi al Festival la dovuta attenzione, la stessa che va dedicata al sistema cinematografico torinese nel suo complesso e al Museo del cinema". Lo afferma in una notala deputata di Azione, Daniela Ruffino. "L'obiettivo - osserva la parlamentare - deve essere quello di attrarre i giovani e metterli in relazione con la Torino culturale che cresce: solo così la città e il suo tessuto economico, a cominciare da quello cinematografico, potranno cogliere occasioni di ulteriore crescita. Da parte mia - conclude Ruffino - in qualità di parlamentare piemontese, mi impegnerò per riavvicinare il mondo della scuola dopo il tempo buio della pandemia".