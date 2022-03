Covid: Piemonte, nuovi casi tornano oltre quota 3.000

Dopo una settimana torna sopra quota 3.000 il numero di nuovi casi di Covid in Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ne comunica oggi 3.345, pari al 9,2% di 36.416 tamponi eseguiti, di cui 31.420 antigenici. Invariato il dato sui ricoverati in terapia intensiva, 23, mentre negli altri reparti si registra un calo di 5 e il dato complessivo scende a 568. Cinque i decessi, nessuno oggi, i nuovi casi di guarigione sono 2.571. Le persone in isolamento domiciliare sono 48.736, gli attualmente positivi 49.237. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 1.029.078 casi di Covid, i morti sono 13.166, i guariti 966.585.