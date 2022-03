Sanità: sindaco Verbania, in bilancio Asl mancano 20mln

Mancano venti milioni di euro per il pareggio del bilancio dell'Asl del Vco. E' quanto emerso nel corso della riunione della rappresentanza dei sindaci del territorio con la direzione generale dell'Asl, nel corso della quale è emersa "una situazione molto difficile - spiega il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini - a fronte della quale non sono state indicate soluzioni per recuperare le risorse necessarie". Per questo motivo, la seduta è stata aggiornata e i sindaci hanno chiesto la presenza dell'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, "per capire quali sono le scelte della Regione per coprire questo impressionante buco di bilancio". Marchionini, in una nota, parla di una "situazione difficile in un periodo che evidenzia un bisogno di cure enorme e che invece vede una riduzione dei servizi e della loro qualità come ogni giorno tutti i cittadini avvertono. Non si può andare avanti pagando profumatamente personale esterno a chiamata (i "gettonisti"), scelta che inevitabilmente fa scendere la qualità delle erogazioni prestate. La salute di tutti noi, purtroppo, è invece una sola - sostiene la sindaca di Verbania -. I nodi ora sono venuti a galla e devono essere affrontati: non si può scappare per sempre come sta facendo la Regione, che ha addirittura imposto alla Direzione Generale Asl la segretezza assoluta, e senza ragione, sui dati e sulle future strategie. Convitato di pietra è anche il finanziamento per il nuovo ospedale, fermo senza ragione. Devono dirci cosa intendono fare".