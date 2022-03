CORSIA DI EMERGENZA

Conti in rosso, assunzioni a rischio

Sanità senza (i soldi di) Speranza

Oltre 5mila tra infermieri, oss e amministrativi da stabilizzare. I sindacati scendono in piazza venerdì. La prospettiva del piano di rientro incombe, altro che taglio delle liste d'attesa e riforma della rete territoriale

Fare le nozze coi fichi secchi. Basterebbe un incrollabile proverbio per riassumere ciò che non può stare insieme: gli ambiziosi piani previsti dal Pnrr Sanità e i conti in rosso, su questa materia, di quasi tutte le Regioni che rischiano di dover lasciare case e ospedali di comunità scatole vuote, peraltro non avendo neppure gli organici adeguati per affrontare la coda della pandemia e il recupero di milioni di prestazioni bloccate nei due anni di emergenza.

Proprio un aumento delle già pesantissime liste d’attesa è tra le conseguenze paventate da Cgil, Cisl e Uil in Piemonte dove sono 5.500 i contratti del personale sanitario in scadenza, per buon parte già quest'anno. Come già più volte detto, i soldi per assumere tutto o quasi questo personale non ci sono. I bilanci preventivi delle Asl per l’anno in corso sono profondamente in rosso, nonostante le veline di alacri pompieri negli alti ranghi della dirigenza regionale. Il piano di rientro è quasi una certezza e non c'è mezzo gaudio nel sapere che il Piemonte sarà in buona compagnia.

In questo quadro, i sindacati in vista della manifestazione di dopodomani davanti alla Prefettura di Torino, snocciolano i dati dei precari, senza i quali difficilmente si potrà implementare l'attuale servizio: “Si tratta di 3.304 contratti a tempo determinato con le aziende del servizio sanitario regionale, 2mila interinali, lavoratori pagati a prestazione e dipendenti di cooperative. Sono 1.374 infermieri dei quali 257 scadranno nel 2022, 483 nel 2023 e 634 nel 2024; 816 operatori socio sanitari di cui 684 scadranno nell'anno in corso, 1.014 amministrativi tutti entro l'anno, 100 tecnici sanitari tra 2022 e 2023”. Cgil Cisl e Uil sostengono che “bisogna trovare soluzioni, il personale va mantenuto in servizio. C'è un tavolo di confronto che speriamo possa portare a una progressiva stabilizzazione, come spiega Gianni Cortese, segretario generale della Uil. “La Regione deve dare delle risposte e trovare i soldi, può iniziare la stabilizzazione mettendo in campo risorse proprie, c'è la leva del decreto Calabria che permette di spendere il 10% in più per io personale della sanità", per Giorgio Airaudo, numero uno della Cgil Piemonte. Alessio Ferraris, segretario generale della Cisl ribadisce che “sulla sanità territoriale da tempo denunciamo il fatto che il personale è sempre più rarefatto. In Conferenza Stato-Regioni bisogna prendere una posizione chiara. Le risorse, se siamo d'accordo che è un tema fondamentale, sappiamo dove trovarle”.

Ora su quest’ultimo punto le perplessità sono più che legittime, ma il tema resta quello. E stridono le dichiarazioni ottimistiche del ministro della Salute Roberto Speranza sul futuro, post pandemia, della sanità con i conti negativi che accomunano praticamente tutte le Regioni. Non è casuale l’accesa reazione del governatore del Lazio Nicola Zingaretti verso lo stesso ministro, accusato di non dare le attese risposte per evitare che, una dietro l’altra, le Regioni finiscano in piano di rientro a partire dal prossimo anno e, nel frattempo, non riescano a fornire quei servizi che invece si annuncia saranno incrementati. Non è altrettanto un caso se la Conferenza delle Regioni ha, per ora, stoppato il parere positivo sul decreto 71, proprio per indurre il ministro Speranza e il suo collega a capo del Mef Daniele Franco a fornire risorse ulteriori.

A sostegno dei sindacati arriva anche il Pd: “Nei mesi scorsi abbiamo più volte sollevato il tema della stabilizzazione di coloro che, assunti durante la pandemia con contratti a tempo determinato, rischiano di perdere il lavoro e di lasciare scoperte strutture sanitarie importanti” affermano in una nota congiunta il segretario Paolo Furia e il capogruppo a Palazzo Lascaris Raffaele Gallo. Per i dem “sarà impossibile in Piemonte cogliere appieno le opportunità che il Pnrr fornirà senza prevedere una corposa integrazione di professionalità tecniche e amministrative qualificate che rinforzino le strutture di Asl e Aso e che evitino che le risorse economiche del piano vengano disperse o sprecate”. Resta da capire, conclude il Pd, "se il buco è colpa del Covid o anche di cattiva gestione".