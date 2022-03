Siccità: Po, nell'ultimo mese deficit piogge del 92%

È superiore ai 100 millimetri, pari al 92%, il deficit di pioggia sull'intero distretto del Po, che ha raggiunto i livelli più bassi nel periodo dal 1972. Tutte le stazioni di registrazione sono al di sotto della soglia di emergenza. La siccità è al momento più accentuata nella parte occidentale, ma si sta espandendo verso il Delta. Rispetto a una settimana fa il livello dell'acqua è calato del 5%. Le previsioni a medio termine non annunciano piogge omogenee fino a metà aprile.

Il 29 marzo è in programma l'incontro dell'Osservatorio sulle crisi idriche del Po, nel quale le Regioni lavoreranno per concertare i provvedimenti e le deroghe per far fronte alla siccità. "Approfondiremo ogni singola criticità - dice il segretario dell'Autorità distrettuale del Po Meuccio Berselli - cercando di non disperdere nemmeno una singola goccia di acqua". "Le Regioni - dice Berselli - stanno naturalmente attrezzandosi, grazie al lavoro delle singole agenzie di monitoraggio meteo, per mettere in campo interventi mirati che cercheremo di concertare all'interno del prossimo importante Osservatorio". La situazione, però, con la campagna irrigua all'inizio, si fa sempre più critica: rispetto alla scorsa settimana le quote rilevate hanno portato un ulteriore calo della risorsa idrica disponibile. Sia i grandi laghi, sia gli invasi artificiali languono pesantemente e i possibili quanto necessari rilasci dal Lago Maggiore a beneficio delle aree sottostanti non saranno attuabili in modo proporzionale al fabbisogno agroambientale. Estremamente deficitario lo stato del manto nevoso su tutto l'arco Alpino e quasi del tutto assente su quello Appenninico. A complicare ulteriormente le cose c'è l'invadenza delle acque salmastre provenienti dall'Adriatico verso l'interno (oltre 12 km), che di fatto impedisce l'uso dell'acqua per l'irrigazione.