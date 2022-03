Fondo regionale per i disabili, Piemonte stanzia 40 milioni

Quaranta milioni di euro destinati al Fondo regionale per i disabili: è la nuova misura voluta dall'assessore al Lavoro della Regione Pimonte, Elena Chiorino, annunciata in Terza commissione (presidente Claudio Leone) nell'ambito dell'esame del Bilancio regionale di previsione 2022-2024. Il Fondo, come è stato spiegato, servirà per agevolare l'accompagnamento all'occupazione di tutti i soggetti con disabilità a partire dalla scuola, nello specifico dalla terza superiore, con una presa in carico dei singoli in termini di orientamento ed inserimento lavorativo anche attraverso i Centri per l'impiego (Cpi). L'assessore ha confermato l'avvio delle Academy attraverso i due bandi aperti su Torino (automotive) e Biella (tessile e green jobs) con un primo stanziamento di 14 milioni; confermato anche l'avvio di altre Academy sul territorio regionale che saranno definite per distretti e filiere. E' stata poi ribadita la volontà della Giunta di potenziare i cantieri di lavoro, suddivisi tra disoccupati e over 58, vista l'alta partecipazione da parte dei Comuni e degli enti locali in termini di progettualità: saranno previsti interventi economici per la formazione professionale e le politiche attive volte al contrasto alla disoccupazione.