Covid: in Piemonte positivi tornano oltre quota 50 mila

In Piemonte torna oltre quota 50 mila il numero delle persone attualmente positive al Covid, quasi 5.000 in più rispetto una settimana fa. Nell'ultimo report diffuso dall'Unità di Crisi della Regione sono 50.003, mentre i nuovi casi di contagio accertati nelle ultime 24 ore sono 2.820, pari al 9,7% dei 28.957 tamponi eseguiti, di cui 24.918 antigenici. Per il secondo giorno consecutivo invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 23, mentre c'è stata un'ulteriore flessione negli altri reparti, -6, totale a 562. Le vittime 3, i nuovi casi di guarigione 2.110, le persone in isolamento domiciliare 49.449. Dall'inizio della pandemia il totale dei casi positivi accertati diventa 1.031.898, i decessi 13.169, i guariti 968.695.